Суд изменил нижегородскому торговцу условный срок на реальный за взятку экс-замглавы Московского района Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд изменил торговцу условный срок на реальный за взятку бывшему заместителю главы администрации Московского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 28 ноября 2017 года.

Как установлено судом, 41-летний нижегородец дал взятку заместителю главы администрации района в размере 522 тысяч рублей за непринятие мер по демонтажу незаконно размещенных нестационарных торговых объектах в районе. Суд приговорил мужчину к трём годам условно и штрафу в 2 млн 610 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура, в ноябре 2017 года суд заменил условное осуждение на три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда.

Напомним, что в июне 2017 года бывший замглавы администрации Московского района Нижнего Новгорода Роман Яшенков был осуждён на 7,5 лет колонии строгого режима и 10 млн рублей штрафа за получение двух взяток от лиц, занимающихся незаконной торговлей на территории района.