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Суд приговорил нижегородца к 12 годам строгого режима за сексуальное насилие в отношении малолетней сестры. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 28 ноября 2017 года.
Судом установлено, что с ноября по декабрь 2016 года в квартире дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода, 26-летний подсудимый совершал действия сексуального характера в отношении малолетней сестры. В следственные органы обратилась их мать, которая заподозрила сына в совершении противоправных деяний.
В ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал.
27 ноября 2017 года суд приговорил мужчину по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) к 12 годам колонии строгого режима.
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