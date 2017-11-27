Опорный пункт полиции горел в Нижнем Новгороде ночью 28 ноября предположительно из-за поджога Происшествия

Опорный пункт полиции горел в Канавинском районе Нижнего Новгорода ночью 28 ноября 2017 года. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе нижегородского УМВД.

Как сообщили в полиции, проводится экспертиза, по факту пожара организована проверка. В настоящее время полиция рассматривает поджог как одну из причин происшествия.

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании на первом этаже девятиэтажного дома по адресу: бульвар Мира, 10 поступило в 02:41. На месте происшествия работали 12 сотрудников МЧС и две автоцистерны. Пожар был ликвидирован на площади 4 кв. метра. Жертв и пострадавших нет.