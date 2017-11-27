Нижегородское УМК вводит использование карт-схем городских кладбищ Общество

МКУ "Управление муниципальных кладбищ (УМК) Нижнего Новгорода" вводит использование карт-схем всех городских кладбищ. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 28 ноября 2017 года.

Согласно информации, УМК приступило к созданию схем всех городских кладбищ в целях контроля и прозрачности выделения мест под захоронения. Первая практика использования карт-схем уже реализована на второй очереди кладбища "Нижегородское". Сроки разработки карт по всем кладбищам пока не называются.

По словам директора УМК Николая Ингликова, на созданных схемах будут отображены реальные границы кладбищ с точным указанием расположения всех кварталов, а также размеров и номеров мест для захоронений. "Теперь все организационные моменты будут четко отслеживаться, места будут выделяться по порядку согласно схеме. Кроме того, это позволит исключить коррупционную составляющую – информация о том, на каком участке конкретного квартала в определенный период происходят захоронения, будет находиться в открытом доступе", - пообещал он.

Сообщается, что смотрителям кладбища "Нижегородское", на котором уже введено использование карт-схем, выдана новая рабочая схема всей территории кладбища, а также кварталов, на территории которых осуществляется выделение мест для захоронений с учетом рядности и очередности.

Параметры каждого выделенного места также четко обозначены: одиночное захоронение - 1,5х2 метра с глубиной 1,5 метра, родственное – 1,5х2 метра с глубиной 2,5 метра, семейное – 3х2 метра с глубиной 2,5 метра.

Со схемами можно будет ознакомиться в управлении по адресу ул. Заломова, д. 10, непосредственно на кладбищах, а также на официальном сайте (пока на сайте схемы нет).

Как сообщалось ранее, МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" планирует установить камеры видеонаблюдения на всех городских кладбищах.

Ранее также сообщалось, что нижегородская администрация планирует расширение Новостригинского кладбища в 2018 году.