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Бизнес

"Управление отходами-НН" представило свои проекты на Дне государственно-частного партнёрства в Нижнем Новгороде 28 ноября

28 ноября 2017 15:05  [61] Бизнес

Проекты "Управления отходами-НН" были представлены на Дне государственно-частного партнёрства в Нижнем Новгороде 28 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

День государственно-частного партнёрства состоялся в нижегородском филиале НИУ ВШЭ. В рамках мероприятия были презентованы крупнейшие концессионные проекты, реализуемые в области. Сообщается, что этим проектам был устроен стресс-тест при участии экспертного научного и инвестиционного сообщества.

"Отдельно были презентованы концессионные проекты ЗАО "Управление отходами-НН" - как положительный пример использования механизмов государственно-частного партнёрства в коммунальном секторе. Было отмечено, что позитивные наработки, полученные в ходе реализации данных проектов, сейчас распространяются на новые объекты, только ещё создаваемые в Нижегородской области", - говорится в сообщении.

"Мы всегда открыты к общению с научными кругами и экспертным сообществом. Нам приятно, что наш опыт является той моделью, на которой идёт формирование целой отрасли. Вдвойне отрадно, что к пониманию процессов концессионного взаимодействия приобщаются ещё и студенты нижегородской Высшей школы экономики", - отметил директор по развитию ЗАО "Управление отходами-НН" Андрей Лебедев.

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Теги:
Отходы
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