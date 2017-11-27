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Общество

Тепло отключено в 26 домах и детском саду в Нижнем Новгороде из-за аварий на трубопроводах 28 ноября

28 ноября 2017 15:37  [31] Общество
Тепло отключено в 26 домах и детском саду в Нижнем Новгороде из-за аварий на трубопроводах 28 ноября

Тепло отключено в 26 домах и детском саду в Нижнем Новгороде из-за аварий на трубопроводах 28 ноября

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Тепло отключено в 26 домах и детском саду в Нижнем Новгороде из-за повреждения трубопроводов 28 ноября 2017 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, в Автозаводском районе без центрального отопления остались дома 45А и 47А на пр. Бусыгина и дома 13, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33 на ул. Львовской. Кроме того от тепла отключен детский сад №26. Восстановление теплоснабжения запланировано на 21:00.

В Канавинском районе от тепла отключены дома 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 на ул. Акимова и дома 5, 5А, 6, 7, 7А на ул. Волжской. Восстановление теплоснабжения запланировано на 21:00.

Еще из-за работ по замене трубопровода ориентировочно до 23:00 от тепла отключены дома 5 и 7 на ул. Героя Самочкина в Ленинском районе.

Кроме того, в Московском районе из-за повреждения трубопровода без холодного водоснабжения остались дома 9, 16, 16А, 18, 20 на ул. Маршала Воронова и дом 12 на Сормовском шоссе. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 23:00.

Напомним, холодная вода была отключена в 25 домах в Нижнем Новгороде из-за повреждений трубопровода 27 ноября.

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