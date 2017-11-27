Владелец леопарда вместе с животным покинул квартиру на ул. Бурнаковской в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Владелец леопарда вместе с животным покинул съемную квартиру на ул. Бурнаковской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в нижегородском управлении МВД РФ 28 ноября 2017 года.



Согласно информации, полиция установила личность мужчины, выводившего на прогулку леопарда, однако вскоре после этого он сменил место жительства.



"Так как от жителей не поступало заявление в правоохранительные органы о причинении им ущерба от действий животных, роль полиции на этом заканчивается. Остальные действия находятся в компетенции Госветнадзора, в том числе наложение штрафов за ненадлежащее содержание диких животных", - отметили в полиции.



При этом Госветнадзор сообщил, что в рамках проверочных действий направил в органы полиции запрос об установлении личности владельца леопарда. До настоящего времени ответ на запрос в адрес комитета не поступал. "В ходе неоднократных выездов должностных лиц комитета на ул. Бурнаковскую, на территорию около дома №95, выгул леопарда установлен не был", - говорится в ответе ведомства.



Напомним, 15 ноября сообщалось, что Госветнадзор с помощью полиции намерен проверить условия содержания леопарда в нижегородской квартире. Решение о проверке было принято после ряда сообщений в СМИ и от граждан, которые неоднозначно отнеслись к выгулу дикого животного на придомовой территории.