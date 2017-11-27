"Ростелеком" подарил своим абонентам билеты на баскетбольный матч в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Ростелеком

"Ростелеком" выступил генеральным партнером отборочного матча Кубка мира по баскетболу между сборными Росси и Бельгии, который состоялся 27 ноября.

Как сообщает пресс-служба оператора связи, игра с участием национальной баскетбольной сборной прошла в Нижнем Новгороде впервые.

"Матч с Бельгией стал первой домашней игрой мужской сборной России в рамках квалификации к Кубку мира-2019. Родные стены вместе с мощной поддержкой нижегородских болельщиков способствовали победе нашей сборной со счетом 76:69. Самым результативным игроком сборной стал Сергей Карасев, который набрал 15 очков и сделал шесть подборов", - отмечается в сообщении.

Компания устроила конкурс в ВКонтатке, Инстаграме и Фэйсбуке и разыграла более 40 билетов среди своих абонентов на игру сборной России. Отмечается, что все билеты на эту историческую для города встречу были полностью раскуплены еще за несколько дней до ее начала.

Два следующих матча отборочного этапа Кубка мира-2019 сборная России проведет в феврале следующего года. Сначала россияне в гостях сыграют со сборной Франции, затем дома со сборной Боснии и Герцеговины. На данный момент после двух проведенных игр наши баскетболисты занимают третье место в своей отборочной группе.