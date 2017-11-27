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Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали вырвавших сумку у женщины грабителей в Нижнем Новгороде

28 ноября 2017 18:10  [64] Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали в Нижнем Новгороде грабителей, вырвавших 28 ноября 2017 года у вышедшей из банка женщины сумку. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Согласно информации, на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал "Тревога" из отделения банка. По указанному адресу прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Правоохранители установили, что у женщины, вышедшей из банка, неизвестные вырвали сумку и скрылись на темной иномарке.

Выяснив приметы злоумышленников, сотрудники Росгвардии совместно с прибывшими представителями регионального УМВД организовали их поиск и вскоре задержали подозреваемых недалеко от места преступления.

Потерпевшая опознала нападавших - ими оказались двое мужчин 1983 и 1978 года рождения. Похищенное изъято. Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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