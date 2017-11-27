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Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода осуждена на шесть лет за убийство сожителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 29 ноября 2017 года.
Судом установлено, что вечером 11 мая 2017 года в квартире дома по ул. Дачная 30-летняя подсудимая в ходе ссоры ударила ножом сожителя. От полученного ранения 25-летний потерпевший скончался на месте.
Женщина вину признала. При допросе она сообщила следователю СК, что ранее потерпевший её неоднократно избивал, а в тот вечер он вновь замахнулся на нее.
Суд приговорил подсудимую к шести годам в колонии общего режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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