Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода осуждена на шесть лет за убийство сожителя Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода осуждена на шесть лет за убийство сожителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 29 ноября 2017 года.

Судом установлено, что вечером 11 мая 2017 года в квартире дома по ул. Дачная 30-летняя подсудимая в ходе ссоры ударила ножом сожителя. От полученного ранения 25-летний потерпевший скончался на месте.

Женщина вину признала. При допросе она сообщила следователю СК, что ранее потерпевший её неоднократно избивал, а в тот вечер он вновь замахнулся на нее.

Суд приговорил подсудимую к шести годам в колонии общего режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).