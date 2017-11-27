Последние новости рубрики Общество
29 ноября 2017 12:50  [49] Дмитрий Дзепа: "Бочкарев захотел от меня денег сверху" - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 29 ноября
29 ноября 2017 12:50  [31] Отопление возобновлено во всех отключенных 28 ноября домах в Нижнем Новгороде
29 ноября 2017 12:44  [33] Администрация Дзержинска Нижегородской области рассчитывает на реструктуризацию долгов многодетных семей за ЖКХ
29 ноября 2017 12:35  [63] Делегация "Орелстроя" отправилась в Нижегородскую область для обсуждения достройки объектов "Квартстроя"
28 ноября 2017 18:55  [685] "Орелстрой" выступил с предложением достроить все проблемные дома "Квартстрой-НН", - минстрой
28 ноября 2017 17:34  [131] Декада инвалидов стартует в Дзержинске Нижегородской области 1 декабря
28 ноября 2017 17:24  [247] "Штрафы ожидают подрядчика в случае невыполнения ремонта ул. Большой Покровской в срок", - Александр Герасименко
28 ноября 2017 17:14  [514] Дом-долгострой на ул. Пролетарской в Нижнем Новгороде будет введен 29 ноября, - горадминистрация
28 ноября 2017 16:53  [204] Нижегородская администрация надеется на застройщиков в вопросе проектирования школ в новых микрорайонах
28 ноября 2017 16:27  [333] Нижегородская администрация запланировала ремонт участка ул.Б.Покровской от трамвайных путей до Госбанка на 2018 год
Общество

Отопление возобновлено во всех отключенных 28 ноября домах в Нижнем Новгороде

29 ноября 2017 12:50  [31] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отопление возобновлено во всех отключенных от центральной системы 28 ноября домах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, отключения теплоснабжения в 26 домах и детском саду происходили из-за повреждения трубопроводов.

В Автозаводском районе теплоснабжение было восстановлено в 15:40, на ул. Самочкина в Ленинском районе - в 17:55, в Канавинском районе - в 17:40.

Кроме того, в Московском районе было восстановлено холодное водоснабжение в 16:00.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Выставка личных вещей Валерия Чкалова
27 ноября 2017 13:56Выставка личных вещей Валерия Чкалова

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph