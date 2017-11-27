Отопление возобновлено во всех отключенных 28 ноября домах в Нижнем Новгороде

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Отопление возобновлено во всех отключенных от центральной системы 28 ноября домах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.
Согласно информации, отключения теплоснабжения в 26 домах и детском саду происходили из-за повреждения трубопроводов.
В Автозаводском районе теплоснабжение было восстановлено в 15:40, на ул. Самочкина в Ленинском районе - в 17:55, в Канавинском районе - в 17:40.
Кроме того, в Московском районе было восстановлено холодное водоснабжение в 16:00.
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