Отопление возобновлено во всех отключенных 28 ноября домах в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отопление возобновлено во всех отключенных от центральной системы 28 ноября домах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, отключения теплоснабжения в 26 домах и детском саду происходили из-за повреждения трубопроводов.

В Автозаводском районе теплоснабжение было восстановлено в 15:40, на ул. Самочкина в Ленинском районе - в 17:55, в Канавинском районе - в 17:40.

Кроме того, в Московском районе было восстановлено холодное водоснабжение в 16:00.