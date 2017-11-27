Отключение отопления произошло в 60 домах Канавинского района Нижнего Новгорода 29 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отключение отопления произошло в 60 домах Канавинского района Нижнего Новгорода 29 ноября 2017 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, 22 жилых дома и детский сад отключены от центрального отопления на ул. Актюбинская, Авангардная, Фибролитовая, Конотопская.

Кроме того, холодное водоснабжение и центральное отопление отключены в 38 домах, детском саду и трех административных зданиях на ул. Гороховецкая и Путейская.

Причиной отключения в обоих случаях называется проведение ремонтных работ.

Также управление ГОЧС сообщило, что от холодного водоснабжения из-за повреждения трубопровода отключены дома 35Б, 36, 37, 38, 39 на ул. Планетная, дома 32, 33, 34 на ул. Ясная в Сормовском районе, дома 3, 3/1, 3/2, 3/3 на ул. Лопатина, дома 2, 4, 4/1 на ул. Касьянова, дома 7 и 9 на Казанском шоссе и детский сад №469 в Нижегородском районе.

Напомним, во всех отключенных 28 ноября домах в Нижнем Новгороде отопление возобновлено.