Всероссийская ярмарка "Одежда. Обувь. Текстиль" откроется в Нижнем Новгороде 1 декабря Общество

II всероссийская ярмарка "Одежда. Обувь. Текстиль" откроется в Нижнем Новгороде 1 декабря. Об этом администрация города сообщила 29 ноября 2017 года.

Согласно информации, сейчас на площади Революции завершается установка стилизованного городка. Взрослую и детскую одежду из меха и шерсти, обувь, в том числе валяную, гобеленовые изделия для дома, выполненные в строчно-вышитой технике, постельные принадлежности, кожгалантерею, работы ажурного пуховязания, сувениры и многое другое на нижегородской земле представят более 60 предприятий из 16 городов России.

Ежедневно для взрослых и детей на ярмарке будут проводиться различные мастер-классы. Выставка продлится до 8 декабря. Инициатором проведения ярмарки выступило министерство промышленности и торговли РФ при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

Вниманию нижегородцев и гостей города будут предложены авторские дизайнерские коллекции, изделия крупных и средних предприятий Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Волгограда, Иванова, Ижевска, Костромы, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Ставрополя, Сыктывкара, Уфы, Чебоксар, а также городов Ленинградской, Липецкой, Кировской, Московской, Смоленской и Тверской областей, Краснодарского и Пермского краев.

Ярмарка будет работать с 11:00 до 20:00 в будни и с 12:00 до 20:00 в выходные дни.

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