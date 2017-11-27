Предновогодний конкурс детского рисунка стартует в универмаге "Сормовские зори" 1 декабря Общество

Конкурс детского рисунка "Добро пожаловать к Деду Морозу" стартует в универмаге "Сормовские зори" 1 декабря. Об этом отдел по связям с общественностью универмага сообщил 29 ноября 2017 года.

Согласно информации, участником конкурса сможет стать любой ребенок в возрасте от шести до 12 лет. Рисунки принимаются с 1 по 20 декабря 2017 года на первом этаже универмага на стойке администратора.

Лучшие работы участников конкурса будут представлены в официальной группе универмага "Сормовские Зори", где все желающие смогут отдать голос за наиболее понравившийся рисунок.

По итогам голосования, 23 декабря 2017 года состоится награждение автора лучшей работы, который получит приз – поездку на родину деда Мороза в Великий Устюг. Кроме этого, подарки получат авторы всех работ, участвовавших в голосовании, а всех гостей праздника ожидает яркое анимационное шоу - встреча с дедом Морозом и Снегурочкой, розыгрыши призов и сладкие подарки.