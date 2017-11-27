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Общество

Холодная вода отключена в 50 домах Нижнего Новгорода из-за аварий 30 ноября

30 ноября 2017 12:48  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Холодная вода отключена в 50 домах Нижнего Новгорода из-за повреждений трубопроводов 30 ноября 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского управления ГОЧС.

Согласно информации, в результате повреждения трубопровода в Канавинском районе холодная вода отключена в 19 жилых домах по адресам: ул. Планетная, №№35б, 36, 37, 38, 39, ул.Ясная, №№32, 33, 34, ул. Крановая, №№1а, 3, 5, 7, 9, ул. Фибролитовая, №№10, 12, 20, 6, 8, 2. На улицах Планетная и Ясная неисправность планируется ликвидировать до 19:00, на двух других – до 23:00 30 ноября.

Также из-за аварии на трубопроводе без холодного водоснабжения остались 20 частных жилых домов в Сормовском районе: ул. Красногорская, №№1, 2, 3, 4, 6 и ул. Светлая, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 26. Ориентировочное время устранения – 18:00.

По той же причине без холодной воды остались 11 жилых домов в Ленинском районе: ул. Днепропетровская, №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и ул. Волочильная, №№14, 16, 18, 22. Ориентировочное время устранения - 19:30.

Кроме того, в связи с ремонтными работами отключено горячее водоснабжение в 29 домах в Автозаводском, Нижегородском и Сормовском районах, а также два детских сада №18 и №90 и школа №58 в Автозаводском районе. Без горячей воды остались: дома на ул. Минеева, №№ 31, 33, 35, ул. Гайдара, №№ 18, 26, ул. Космическая, №№50, 52, 54, 56, 58, 60 (Автозаводский район, время устранения – 18:00), ул. Горького, №№ 154, 152, 156, 158, ул. Володарского, № 4 (Нижегородский район, время устранения – 17:00) и ул. Иванова, №№ 25, 25а, 25б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (Сормовский район, время устранения – 16:00).

Также сообщается, что ремонтные работы стали причиной отключения центрального отопления в 13 домах Автозаводского района, а также в детском саду №35 и школе №161. Подачу тепла в домах на ул. Южное шоссе, №№ 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Шнитникова, №№ 1, 3, 5 и соцучреждениях планируется восстановить до 19:00.

Напомним, что 29 ноября отключение отопления произошло в 60 домах Канавинского района в связи с ремонтными работами.

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Теги:
Авария ЖКХ
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