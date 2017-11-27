Доследственная проверка организована по факту отравления угарным газом двух детей в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доследственная проверка организована по факту отравления угарным газом двух детей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 30 ноября 2017 года.

Согласно информации, ночью 29 ноября из квартиры дома по ул. Дружбы Ленинского района в детскую городскую больницу доставлены двое детей 2003 и 2008 г. рождения с предварительным диагнозом: отравление угарным газом.

Дети проживают в пятиэтажке на четвертом этаже в квартире, имеющей газовое оборудование.

По предварительным данным, в тот вечер их отец находился в ванной комнате, работала газовая колонка. Неожиданно 40-летней женщине и ее двум сыновьям, находившимся на кухне, стало плохо. Каретой скорой помощи пострадавшие дети госпитализированы в больницу, женщина отказалась от госпитализации.

В настоящее время состояние мальчиков медики оценивают как удовлетворительное.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, а также имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения.

Предварительно, вентиляционные коммуникации, соединяющие колонку и дымоотвод, смонтированы с нарушением требований безопасности.

Напомним также, что два человека были госпитализированы из-за отравления угарным газом в Автозаводском районе 28 ноября.