Склон в районе набережной Феодоровского в Нижнем Новгороде размывается из-за прорыва водопровода
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Склон в районе набережной Феодоровского в Нижнем Новгороде размывается из-за прорыва водопровода. Об этом телекомпания "Волга" сообщила 30 ноября 2017 года.
Согласно информации, из-за мощного потока воды уже обвалилась часть грунта рядом с пешеходным мостом через овраг.
В сюжете телекомпании жители, которые сегодня утром обнаружили прорыв трубы, высказывали опасения в обрушении строений. Представитель нижегородского водоканала сообщил, что по нормативам на устранение аварии положено 20 – 22 часа.
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