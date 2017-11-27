Склон в районе набережной Феодоровского в Нижнем Новгороде размывается из-за прорыва водопровода Происшествия

Склон в районе набережной Феодоровского в Нижнем Новгороде размывается из-за прорыва водопровода Фото: ТК "Волга"

Склон в районе набережной Феодоровского в Нижнем Новгороде размывается из-за прорыва водопровода. Об этом телекомпания "Волга" сообщила 30 ноября 2017 года.

Согласно информации, из-за мощного потока воды уже обвалилась часть грунта рядом с пешеходным мостом через овраг.

В сюжете телекомпании жители, которые сегодня утром обнаружили прорыв трубы, высказывали опасения в обрушении строений. Представитель нижегородского водоканала сообщил, что по нормативам на устранение аварии положено 20 – 22 часа.