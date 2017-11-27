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Происшествия

Склон в районе набережной Феодоровского в Нижнем Новгороде размывается из-за прорыва водопровода

30 ноября 2017 13:44  [107] Происшествия
Склон в районе набережной Феодоровского в Нижнем Новгороде размывается из-за прорыва водопровода

Склон в районе набережной Феодоровского в Нижнем Новгороде размывается из-за прорыва водопровода

Фото: ТК "Волга"

Склон в районе набережной Феодоровского в Нижнем Новгороде размывается из-за прорыва водопровода. Об этом телекомпания "Волга" сообщила 30 ноября 2017 года.

Согласно информации, из-за мощного потока воды уже обвалилась часть грунта рядом с пешеходным мостом через овраг.

В сюжете телекомпании жители, которые сегодня утром обнаружили прорыв трубы, высказывали опасения в обрушении строений. Представитель нижегородского водоканала сообщил, что по нормативам на устранение аварии положено 20 – 22 часа.

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