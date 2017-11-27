Роскошный отдых в Доминикане

Увидеть экзотическую природу, посетить национальные карнавалы и праздники, любителям пляжного отдыха следует отправиться в Доминикану. Это отличный вариант на вопрос, где лучше отдыхать в январе? Первое впечатление от встречи с этой страной производит сплошной, безбрежный и белоснежный пляж, который обрамлён роскошными пальмами, это родина сальсы и бачаты, сигар и какао.

Этот райский уголок расположен в восточной части Гаити, Карибского бассейна. Он порадует отдыхающих коралловыми рифами, укрывшие лагуны от больших волн, белым пляжным песком и лазурным теплым морем. Основная часть острова утопает в роскошной зелени и экзотических цветах. Средняя круглогодичная температура воздуха 25-27 градусов, самый горячий месяц – август -31-33, в январе прохладнее – 22 градуса.

Ценителей историко-архитектурных памятников и все различных древних руин, Доминиканская республика не порадует. Разве что, совершив экскурсию в Санто-Доминго, столицу Доминики. Но от этого отдых ничуть не омрачается.

Если ваш тур совпадёт с началом весны, вам повезёт попасть на карнавальные праздники. Шествия проходят по всей стране, заканчиваясь в столице Санто-Доминго. Находясь в Пунто Канна, вы не пропустите этой вакханалии. Порыбачить с местными жителями, понаблюдать за электрическими скатами и акулами, увидеть экзотических птиц и животных, побродить в мангровых лесах - всё это можно в однодневных местных турах в Пунто Канна. Пятизвёздочные отели прекрасно расположены для престижного семейного отдыха.

Пуэрто Плата поразит впечатляющими волнами любителей виндсерферов и экстремалов водного спорта. Новичкам есть возможность поучиться у профессионалов. В поисках новых эмоций и знакомств - это излюбленное место молодёжи. Янтарное побережье знаменито не только своими сокровищами. Преобладающее число гостиниц входит в Плайя-Дорада, курортный комплекс. Туристов развлекают посещением клуба верховой езды, многочисленные бутики, казино, рестораны и бары, большие поля для гольфа.

Доминикана настоящая находка для фотографов-натуралистов и приверженцев экотуризма. Большое количество природных парков и заповедников национального значения, поразят своим обилием. В Лос-Айтисес представиться возможность посетить мангровые болота и заглянуть в таинственные пещеры индейцев таино. В некоторых из них сохранились до наших времён наскальные изображения живописи доколумбовой эпохи. Для любителей горных вершин представиться вариант восхождения на самую высокую точку Гаити, пик Дуарте, мечта многих альпинистов.

Коралловые рифы, расположенные недалеко от берега Хуан-Долио прекрасная возможность отдыха для дайверов. Природный барьер океана способствует исключительной глади воды.