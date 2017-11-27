Нижегородец приговорен к семи годам за убийство женщины в Канавинском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец приговорен к семи годам колонии строгого режима за убийство женщины в Канавинском районе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 30 ноября 2017 года.

Согласно информации, 43-летний мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 19 марта 2017 года он пришел в квартиру на ул. Совнаркомовской, где находилась потерпевшая. В ходе разговора женщина оскорбила гостя. Обидевшись, мужчина несколько раз ударил ее ножом. От полученных телесных повреждений 40-летняя потерпевшая скончалась. После совершенного, подсудимый предпринял меры для сокрытия преступления, в том числе, выбросил орудие преступления в реку.

В ходе предварительного расследования он сознался в содеянном, был арестован. Отмечается, что мужчина трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Приговор в законную силу не вступил.