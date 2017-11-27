Детсад и 26 домов отключены от холодной воды в центре Нижнего Новгорода из-за повреждения трубопровода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Детский сад и 26 жилых домов отключены от холодного водоснабжения в центре Нижнего Новгорода из-за повреждения трубопровода 30 ноября 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского управления ГОЧС.

Согласно информации, от системы холодного водоснабжения отключены жилые дома по адресам: ул. Ильинская, 13/2, 18А, 18Б, 19, 20А, 23, 24А, 25, 25А, 27, 31, 35, 37, набережной Федоровского, 3, пер. Крутой, д. 11Б, 10, 12, 6, 6В, 8, 9, ул. Почтовый съезд, д. 11, ул. Добролюбова, д. 4, 4А, 6А, а также детский сад №38.

В сообщении говорится, что ориентировочное время устранения аварии – 00:15 1 декабря.

Напомним, склон в районе набережной Феодоровского размывается из-за прорыва водопровода.

Напомним также, что по той же причине 30 ноября холодная вода отключена еще в 50 домах города.