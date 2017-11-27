Телеканал Деда Мороза в пятый раз начнет вещание на "Интерактивном ТВ" "Ростелекома" 1 декабря Культура и отдых

Телеканал Деда Мороза в пятый раз начнет вещание на "Интерактивном ТВ" "Ростелекома" 1 декабря. Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 30 ноября 2017 года.

Согласно информации, как и ранее Телеканал Деда Мороза будет доступен эксклюзивно только абонентам "Интерактивного ТВ" компании "Ростелеком".

Телеканал Деда Мороза – родной брат французского La Chaine du Pere Noel, который был основан в 2011 году, и с тех пор пользуется невероятной популярностью. Российская версия создается медиа-группой Lagardere Active в тесном сотрудничестве с компанией "Ростелеком", крупнейшим в стране оператором IPTV и кабельного ТВ. Благодаря этому программное наполнение канала полностью адаптировано под запросы российского телезрителя. Впервые в России Телеканал Деда Мороза стал доступен в "Интерактивном ТВ" от "Ростелекома" 1 декабря 2013 года.

На канале будут показывать проверенную советскую киноклассику – "Варвара – краса, длинная коса", "Юность Бемби", "Старая, старая сказка", "Ледяная внучка", "Приключения Маши и Вити", а также новинки последних лет – все фильмы "Eлки", "С Новым годом, мамы!", "Дед Мороз, битва магов", "Мамы-3" и другие.

В программе можно найти мультфильмы – "Зима в Простоквашино", "Дед Мороз и лето", "Машины сказки" и "Машины страшилки", из зарубежных – "Волшебный кристалл Санты", "12 дней Рождества", "Снеговик", "Нико путь к звездам" и многие другие. А еще много кинофильмов для семейного просмотра – "Мой отец – мой герой", "Человек-эльф", "Рождество каждый день", "Йоко", "Белый клык". Серия программ "Новогодняя мастерская" поможет креативно и грамотно подготовиться к любимому празднику. Каждый год Телеканал Деда Мороза показывает не менее 50% нового контента.

У всех зрителей Телеканала Деда Мороза есть возможность получить новогодние подарки. На сайте www.dedmoroztv.com доступны тематические новогодние игры и другие активности, участвуя в которых можно зарабатывать баллы. В эфире телеканала будут появляться промо-коды, которые самые внимательные зрители могут вводить в специальное поле на странице сайта. Тем, кто соберет наибольшее количество баллов за все активности, Дед Мороз вручит приставку Play Station 4.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода смогут погрузиться в жизнь Телеканала Деда Мороза с помощью бесплатной VR-игры (виртуальная реальность), а также стильно упаковать свой новогодний подарок. Места и даты проведения праздников в торговых центрах городов будут доступны на сайте канала.

В соответствии с концепцией проекта, вещание Телеканала Деда Мороза продлится два месяца и завершится 31 января 2018 года. Канал доступен во всех основных пакетах "Интерактивного ТВ" и цифрового ТВ "Онлайм" в Москве (на кнопке 50), а также цифрового ТВ "Ростелекома" в Санкт-Петербурге (кнопка 77) и Екатеринбурге (кнопка 39).

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