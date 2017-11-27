Последние новости рубрики Общество
01 декабря 2017 18:08  [254] Инициаторы развития велодвижения в Нижнем Новгороде просят депутатов принять документ для проектирования инфраструктуры
01 декабря 2017 18:02  [261] Подрядчик временно уложит асфальт вместо плитки между рельсами на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде
01 декабря 2017 17:46  [161] Нижегородская администрация не предусмотрела средства на ликвидацию Шуваловской свалки в 2018 году
01 декабря 2017 17:39  [158] ЦЛАТИ по ПФО запустит программу повышения квалификации для предпринимателей в сфере обращения с отходами с декабря 2017 года
01 декабря 2017 17:33  [163] Команды "Завода Красный Якорь" заняли первое и второе места в спартакиаде Канавинского района Нижнего Новгорода
01 декабря 2017 17:28  [185] Администрация Борского г.о. Нижегородской области оштрафована на 100 тысяч рублей за повреждения дорог
01 декабря 2017 17:07  [228] "Горадминистрация решила выделить кредит подрядчику строительства метро, чтобы он мог мобилизоваться", - Александр Герасименко
01 декабря 2017 16:52  [455] Выемка документации по ЕЦМЗ проходит в нижегородском лицее №38 1 декабря
01 декабря 2017 16:33  [155] "ТНС энерго Нижний Новгород" проводит акцию "В Новый год – без долгов и пеней!" с 1 декабря
01 декабря 2017 16:17  [1063] Движение по Юбилейному бульвару перекроют в Нижнем Новгороде 3 декабря
Общество

Нижегородское УФАС сочло обновленный закон о погребении ограничивающим конкуренцию

30 ноября 2017 15:21  [211] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Управление Федеральной антимонопольной службы Нижегородской области сочло обновленный закон о погребении ограничивающим конкуренцию. Об этом сообщил заместитель руководителя УФАС Сергей Смирнов на заседании регионального парламента 30 ноября 2017 года.

По его словам, ведомство направило в адрес ЗС НО предупреждение. Оно касается изменений, которые были внесены в областной закон о погребении и похоронном деле 5 октября 2017 года. Речь, в частности, идет о том, что заниматься погребением смогут только специализированные службы, созданные органами МСУ. Организации, которые этого статуса не имеют, называются ритуальными службами и могут оказывать иные услуги, связанные с похоронами, кроме непосредственно погребения. Муниципальные образования могут передавать часть своих полномочий ритуальным организациям на конкурсной основе.

"Мы считаем, что данным законом на участников рынка ритуальных услуг накладываются ограничения, которые не установлены федеральным законом. Те нормы, которые прописаны на региональном уровне об исключительности полномочий служб по вопросам похоронного дела, на федеральном уровне отсутствуют. Принятие данного закона ограничивает конкуренцию и фактически уничтожает рынок ритуальных услуг", - подчеркнул Смирнов.

Заместитель председателя комитета по вопросам предпринимательства Василий Суханов сообщил, что комитет принял решение отклонить предупреждение УФАС.
"Дело в том, что 9 июля 2017 года президент РФ выпустил поручение, где прописано, что организация погребения должна осуществляться по принципу одного окна. К поручению прикладывается документ, где говорится, что погребение должны осуществлять специализированные службы, но из 7,8 тысячи организаций, оказывающих ритуальные услуги, лишь 2 тысячи – это специализированные службы. Получается, что УФАС нам предписывает из нашего проекта убрать норму о том, что погребение выполняется специализированными службами. То есть требование УФАС противоречит и федеральному законодательству, и поручению президента", - считает он.

Директор государственно-правового департамента ЗС НО Виталий Ларионов также высказал мнение, что региональный парламент не нарушил нормы антимонопольного законодательства данным документом.

Депутаты проголосовали за отклонение предупреждения антимонопольной службы.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Выставка личных вещей Валерия Чкалова
27 ноября 2017 13:56Выставка личных вещей Валерия Чкалова

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph