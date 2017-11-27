Нижегородское УФАС сочло обновленный закон о погребении ограничивающим конкуренцию Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Управление Федеральной антимонопольной службы Нижегородской области сочло обновленный закон о погребении ограничивающим конкуренцию. Об этом сообщил заместитель руководителя УФАС Сергей Смирнов на заседании регионального парламента 30 ноября 2017 года.



По его словам, ведомство направило в адрес ЗС НО предупреждение. Оно касается изменений, которые были внесены в областной закон о погребении и похоронном деле 5 октября 2017 года. Речь, в частности, идет о том, что заниматься погребением смогут только специализированные службы, созданные органами МСУ. Организации, которые этого статуса не имеют, называются ритуальными службами и могут оказывать иные услуги, связанные с похоронами, кроме непосредственно погребения. Муниципальные образования могут передавать часть своих полномочий ритуальным организациям на конкурсной основе.



"Мы считаем, что данным законом на участников рынка ритуальных услуг накладываются ограничения, которые не установлены федеральным законом. Те нормы, которые прописаны на региональном уровне об исключительности полномочий служб по вопросам похоронного дела, на федеральном уровне отсутствуют. Принятие данного закона ограничивает конкуренцию и фактически уничтожает рынок ритуальных услуг", - подчеркнул Смирнов.



Заместитель председателя комитета по вопросам предпринимательства Василий Суханов сообщил, что комитет принял решение отклонить предупреждение УФАС.

"Дело в том, что 9 июля 2017 года президент РФ выпустил поручение, где прописано, что организация погребения должна осуществляться по принципу одного окна. К поручению прикладывается документ, где говорится, что погребение должны осуществлять специализированные службы, но из 7,8 тысячи организаций, оказывающих ритуальные услуги, лишь 2 тысячи – это специализированные службы. Получается, что УФАС нам предписывает из нашего проекта убрать норму о том, что погребение выполняется специализированными службами. То есть требование УФАС противоречит и федеральному законодательству, и поручению президента", - считает он.



Директор государственно-правового департамента ЗС НО Виталий Ларионов также высказал мнение, что региональный парламент не нарушил нормы антимонопольного законодательства данным документом.



Депутаты проголосовали за отклонение предупреждения антимонопольной службы.