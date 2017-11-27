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Общество

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин оценил строительство детсада в ЖК "Окский Берег"

30 ноября 2017 16:02  [205] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин оценил строительство детсада в ЖК "Окский Берег". Об этом сообщила пресс-служба компании 30 ноября 2017 года.

Согласно информации, 29 ноября состоялась инспекция объектов "Окского берега" (п.Новинки Богородского района), население проекта составляет более 10 тысяч человек; (большинство - участники государственной федеральной программе "Жилье для российской семьи").

В состав инспекционной комиссии вошли замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, и.о. замгубернатора Нижегородской области Антон Аверин, председатель комитета по социальным вопросам ЗС НО Надир Хафизов, а также представители администрации Богородского района и застройщика проекта - ИГК "ЭкоГрад".

Одним из основных пунктов инспекционного объезда стала стройплощадка детского сада "Бережок" (первый муниципальный детский сад на территории "Окского берега", который строится по ФЦП "Жилище").

Отмечается, что согласно генплану "Окского берега" в этом месте будет находиться комплекс инфраструктурных объектов, в частности, по соседству с детсадом запланировано строительство первой общеобразовательной школы.

"На днях на сайте минстроя региона появилась информация о том, что Нижегородская область успешно прошла отбор среди субъектов РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2018 году. Среди социальных объектов, запланированных к строительству - второй детский сад (он будет со стороны Арзамасской трассы, где сейчас заселяется большой массив жилья по программе ЖРС) и первая школа", - добавил в компании.

"Возможность строительства новых объектов при участии федеральных средств также подтвердил Никита Стасишин, заметив, что проект "заметно растет, увеличивается объем стройки". Кстати, Стасишин уже не первый раз посещает "Окский берег". Первый его визит в новый район состоялся в 2014 году на открытие первой очереди "Окского берега". Тогда он посетил "Окский берег" в составе правительственной группы под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова", - рассказали в "ЭкоГраде".

По словам члена совета директоров ИГК "ЭкоГрад" Шамиля Мансурова, на сегодняшний день речь идет не только о строительстве второго детского сада и школы, но и о появлении "таких важных для молодого, растущего района учреждений, как поликлиника, а также объектов культурного и спортивного назначения". Мансуров подчеркнул, что сейчас идет активная работа над тем, чтобы уже в 2018 году в "Окском береге" появился офис врача общей практики, а также модульный дом культуры.

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