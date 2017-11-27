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Политика

Облсуд рассмотрит представление прокурора на изменение меры пресечения депутату ЗС НО Александру Бочкареву

30 ноября 2017 16:06  [515] Политика
Александр Бочкарев

Александр Бочкарев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская прокуратура просит суд арестовать руководителя НРО "Справедливой России", депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Бочкарева.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 30 ноября 2017 года, облсуд 1 декабря рассмотрит представление прокурора на изменение меры пресечения депутату, который сейчас находится под домашним арестом.

Напомним, Бочкарев был задержан в Нижнем Новгороде 21 ноября. Он подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). 23 ноября он был отправлен под домашний арест.

Также напомним, что сегодня Заксобрание отказало прокуратуре в вопросе лишения Бочкарева депутатских полномочий.

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