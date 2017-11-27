Нижегородская администрация заявила об отсутствии опасности обрушения склона и моста на наб. Феодоровского Общество

Фото: ТК "Волга"

Администрация Нижнего Новгорода заявила об отсутствии опасности обрушения склона и моста на набережной Феодоровского в месте, где из прорвавшегося водопровода течет холодная вода.

Как сообщила пресс-служба горадминистрации 30 ноября 2017 года, версия о возможном обрушении не имеет под собой реальных оснований.

По данным управления инженерной защиты, в результате утечки вода затронула только поверхностный слой грунта близлежащего склона. Основание опор пешеходного моста не подмыто. "Никакой угрозы обрушения самого моста через овраг нет", - говорится в сообщении горадминистрации.

В нем также говорится, что сейчас вода перекрыта, а специалисты "Нижегородского водоканала" проводят устранение аварии.

Напомним, трубопровод холодного водоснабжения прорвало утром 30 ноября в районе набережной Феодоровского. В результате 26 жилых домов и детский сад остались без воды.