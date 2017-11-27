Последние новости рубрики Общество
30 ноября 2017 16:20  [7] Уголовное возбуждено по факту невыплаты зарплаты строителям метро в Нижнем Новгороде
30 ноября 2017 16:09  [25] Нижегородская администрация заявила об отсутствии опасности обрушения склона и моста на наб. Феодоровского
30 ноября 2017 16:02  [35] Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин оценил строительство детсада в ЖК "Окский Берег"
30 ноября 2017 15:21  [86] Нижегородское УФАС сочло обновленный закон о погребении ограничивающим конкуренцию
30 ноября 2017 14:03  [177] Детсад и 26 домов отключены от холодной воды в центре Нижнего Новгорода из-за повреждения трубопровода
30 ноября 2017 13:40  [118] "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" объявил закупку 16 автомобилей скорой помощи
30 ноября 2017 12:48  [162] Холодная вода отключена в 50 домах Нижнего Новгорода из-за аварий 30 ноября
30 ноября 2017 12:30  [156] Администрация Дзержинска Нижегородской области оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушения хранения отходов
30 ноября 2017 11:13  [153] Депутаты ЗС НО приняли закон о финансовой поддержке специалистов сферы НХП
30 ноября 2017 10:40  [187] ЗС НО одобрило введение льгот на проезд для студентов частных вузов
Общество

Нижегородская администрация заявила об отсутствии опасности обрушения склона и моста на наб. Феодоровского

30 ноября 2017 16:09  [25] Общество

Фото: ТК "Волга"

Администрация Нижнего Новгорода заявила об отсутствии опасности обрушения склона и моста на набережной Феодоровского в месте, где из прорвавшегося водопровода течет холодная вода.

Как сообщила пресс-служба горадминистрации 30 ноября 2017 года, версия о возможном обрушении не имеет под собой реальных оснований.

По данным управления инженерной защиты, в результате утечки вода затронула только поверхностный слой грунта близлежащего склона. Основание опор пешеходного моста не подмыто. "Никакой угрозы обрушения самого моста через овраг нет", - говорится в сообщении горадминистрации.

В нем также говорится, что сейчас вода перекрыта, а специалисты "Нижегородского водоканала" проводят устранение аварии.

Напомним, трубопровод холодного водоснабжения прорвало утром 30 ноября в районе набережной Феодоровского. В результате 26 жилых домов и детский сад остались без воды.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Выставка личных вещей Валерия Чкалова
27 ноября 2017 13:56Выставка личных вещей Валерия Чкалова

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph