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Общество

Суд взыскал 304 тысячи рублей с продавца автомобиля с "перебитыми" номерами в г. Бор Нижегородской области

30 ноября 2017 16:41  [333] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд взыскал 304 тысячи рублей с продавца автомобиля с "перебитыми" номерами в г. Бор Нижегородской области. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 30 ноября 2017 года.

Согласно информации, жительница Бора продала за 290 тысяч рублей автомобиль Renault Sandero. Когда покупатель ставил автомобиль на учет в ГИБДД выяснилось, что номера на маркируемых агрегатах имеют признаки подделки. Автомобиль был изъят у нового владельца. Тогда покупатель обратился в суд с иском о взыскании денег за машину с продавца.

Истец требовал помимо возврата 290 тысяч рублей за автомобиль оплатить моральный ущерб в размере 25 тысяч рублей, а также судебные расходы на 29,8 тысячи рублей. Суд принял решение о взыскании с борчанки 290 тысяч рублей за автомобиль и 14 тысяч за судебные расходы. Во взыскании денег за моральный ущерб суд отказал, сославшись на отсутствие такового.

Напомним, в августе суд взыскал с нижегородского автосалона стоимость неисправного четырехлетнего автомобиля в 1,3 млн рублей.

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