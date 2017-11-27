Более 200 человек приняли участие в V Открытом первенстве по спортивному и боевому самбо прошло в Нижнем Новгороде Спорт

Более 200 человек приняли участие в V Открытом первенстве по спортивному и боевому самбо прошло в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп" сообщила 30 ноября 2017 года.

Согласно информации, соревнования проводились в честь дня морской пехоты России. Партнером соревнований выступила кинокомпания "Союз Маринс Групп".

В преддверии праздника турнир проводился среди юношей 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения в разных весовых категориях. Ежегодно количество участников соревнований увеличивается.

Одну из самых больших делегаций по традиции представил подшефный "Союзу Маринс Групп" военно-спортивный клуб "Пантера". Несмотря на то, что самбо является не единственным видом спорта, которому уделяют внимание руководители клуба, его воспитанники ежегодно становятся победителями и призерами региональных и всероссийских соревнований.

"Турнир по самбо, приуроченный к 312-й годовщине со дня образования морской пехоты России, проводится при поддержке "Союза Маринс Групп" уже пятый год подряд и, несомненно, стал традиционным. Кроме активного участия в организации турнира, Кинокомпания выставляет команду из подшефного военно-спортивного клуба "Пантера". Ребята достойно сражаются, составляя сильную конкуренцию для других команд. Хочется выразить огромную благодарность кинокомпании "Союз Маринс Групп", которая проводит большую работу по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи и укреплению патриотических традиций в обществе", - сказал ветеран боевых действий на Северном Кавказе, преподаватель дворца спорта "Заречье" Игорь Столяров.

По итогам турнира 26 ноября все победители были награждены памятными дипломами и медалями, а также получили свежий выпуск журнала "Морской Пехотинец", издаваемый кинокомпаний "Союз Маринс Групп".