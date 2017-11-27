Ежегодная декада энергетики стартовала в лицее №38 Нижнего Новгорода 30 ноября Общество

Ежегодная декада энергетики стартовала в лицее №38 Нижнего Новгорода с углубленным изучением физики и технических дисциплин 30 ноября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского филиала Группы "Т плюс".

Согласно информации Нижегородский филиал Группы "Т Плюс" выступает партнером мероприятия с 2006 года в рамках совместного проекта "Человек и энергия".

На открытии декады заместитель главного инженера по генерации филиала Алексей Зайцев объявил о старте традиционного конкурса творческих работ для учащихся лицея на темы энергетики. Итоги конкурса будут подведены весной следующего года. В состав жюри входят представители филиала.

Также в рамках декады энергетики ежегодно учащиеся лицея посещают станции филиала. 29 и 30 ноября две группы старшеклассников уже побывали на Сормовской ТЭЦ, далее в программе декады запланированы две экскурсии на Новогорьковскую ТЭЦ.

"Цель проекта "Человек и энергия" – заинтересовать одаренных старшеклассников нашей профессией. Лицей №38 известен высоким уровнем подготовки выпускников, а энергетика требует больших знаний в области точных наук и в первую очередь физики, поэтому учащиеся лицея – наша целевая аудитория", – отметил Зайцев.

СПРАВКА:

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" и Кстовские тепловые сети.