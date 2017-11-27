"Теплоэнерго" подало иск о взыскании с МП "Нижегородэлектротранс" почти 36 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Теплоэнерго" подало иск о взыскании с МП "Нижегородэлектротранс" почти 36 млн рублей. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно материалам, иск "Теплоэнерго" (находится в собственности Нижнего Новгорода) о взыскании с муниципального транспортного предприятия 35,9 млн рублей поступил в суд 30 ноября 2017 года. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Напомним также, что у компании образовалась многомиллионная задолженность перед ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", которую горадминистрация планирует погасить к 1 июня 2018 года.