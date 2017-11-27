Сотрудник департамента соцполитики администрации Дзержинска стала победителем областного конкурса профмастерства Общество

Сотрудник департамента соцполитики администрации Дзержинска Елена Давыденко стала победителем конкурса профессионального мастерства в сфере государственной молодежной политики в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска 30 ноября 2017 года.

Конкурс состоялся 29 ноября, в Нижегородском институте развития образования. К участию в конкурсе были приглашены руководители и специалисты органов, реализующих молодежную политику в городских округах и муниципальных районах Нижегородской области, руководители и специалисты учреждений по работе с молодежью, подведомственных органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики.

Дзержинск на конкурсе представляли: начальник отдела молодёжи департамента социальной политики и спорта администрации города Елена Давыденко, специалист по работе с молодежью МБУ СДЦ "Созвездие" Елена Храмова, педагог-психолог, руководитель Клуба молодых семей "Клюква" МБУ СП КЦРДМ "Молодежные инициативы" Ольга Мустафина.

По итогам конкурса среди руководителей победителем стала Давыденко. Мустафина заняла второе место среди специалистов, а Храмова была отмечена сертификатом участника конкурса.