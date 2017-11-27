Нижегородская Дума рассмотрит вопрос о назначении замглавы администрации Кстова замом председателя КСП

Городская Дума Нижнего Новгорода
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Городская Дума Нижнего Новгорода рассмотрит вопрос о назначении замглавы администрации Кстова Валентины Шабалиной заместителем председателя Контрольно-счетной палаты.
Этот вопрос включен в повестку заседания Гордумы на 13 декабря 2017 года. Предполагается, что Шабалина сменит Владимира Березина, вопрос о прекращении полномочий которого также включен в повестку.
Напомним, что с сентября 2017 года КСП возглавляет Ирина Семашко.
Также напомним, что администрация г. Кстово ликвидируется, ее полномочия передаются администрации Кстовского района.
СПРАВКА:
Валентина Ивановна Шабалина родилась 16 января 1972 года. Окончила ННГУ им. Н. И. Лобачевского ("юриспруденция"). С 14 июня 2011 года – помощник заместителя председателя Арбитражного суда Нижегородской области. С 17 февраля 2014 года - заместитель директора по правовым вопросам МУП "Городской Водоканал" города Кстово. 4 февраля 2015 года была назначена заместителем главы администрации города Кстово.
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