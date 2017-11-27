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Семь жилых домов и два детских сада отключены от холодного водоснабжения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 30 ноября. Об этом сообщается на сайте нижегородского управления ГОЧС.
Согласно информации, в результате повреждения трубопровода без холодного водоснабжения дома по адресам: ул. Веденяпина, 6, 4, 4А, 6А, ул. Автомеханическая, 8, ул. Лескова, 3А и 5А. Также отключены детские сады №57 и №56.
Ориентировочное время устранения аварии - 24:00.
Напомним, 30 ноября детский сад и 26 жилых домов были отключены от холодного водоснабжения Нижегородском районе из-за повреждения трубопровода. Также управление ГОЧС утром сообщало об отключении 50 домов по той же причине.
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