Михаил Абызов анонсировал создание комиссии по координации бизнеса и органов госконтроля в Нижегородской области Общество

Михаил Абызов Фото: сайт Открытого правительства

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Министр РФ Михаил Абызов анонсировал создание комиссии по координации бизнеса и органов госконтроля в Нижегородской области. Об этом он сообщил по итогам публичного обсуждения результатов правоприменительной практики федеральных контрольно-надзорных органов 30 ноября 2017 года.

По его словам, в рамках работы комиссии будет координироваться работа федеральных и муниципальных органов госконтроля. Это будет единая площадка диалога с бизнесом.

"В Нижнем Новгороде реформа только начинается. Основные задачи и показатели по госконтролю существующие органы выполняют. Но важно было разобрать все проблемные вопросы, которые беспокоят предпринимателей в части взаимопонимания с этими органами, а также мы обсудили проблему обеспечения безопасности граждан, предотвращение ЧС, обеспечение качества товаров и услуг на прилавках и прочее. Мы договорились, что работу надо усиливать. Нужно провести фундаментальную работу на уровне губернатора. В Нижегородской области будет создана правительственная комиссия. Не стоит опасаться работы вхолостую, на уровне федерального правительства мы разрабатываем очень жесткую систему контроля эффективности, которая должна опираться на абсолютно объективные статистические параметры, которые будут представлены в ближайшее время. Это означает, что здесь профанировать качество работы госконтроля не получится. Мы будем руководствоваться четкими данными, в рамках которых сможем оценивать уровень травматизма, смертности, отравлений, ДТП, пожаров, экономического ущерба и так далее. Сделаем процесс максимально прозрачным, чтобы обеспечить доверие граждан и предпринимателей", - отметил министр.

В свою очередь врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что при формировании работы важно найти баланс.

"Когда мы говорим о реформировании контроля и надзора, мы говорим о поиске надзора и баланса между административными издержками для бизнеса и безопасностью для граждан в качестве. Будем искать этот баланс, создадим комиссию, будем обсуждать проблемы. С одной стороны мы не должны мучать проверками предпринимателей, кое-где ставя под угрозу существование этого бизнеса, с другой стороны - когда я встречаюсь с гражданами, я слышу один и тот же вопрос: почему органы контроля допускают некачественные продукты на прилавках, долгострои и прочее. В дальнейшем будем сокращать количество проверок без ущерба для качества граждан. Контроль должен стать более умным, сделать его таким наша основная задача", - подвел итог глава региона.