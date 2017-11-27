Нижегородская администрация планирует открыть первый участок ул. Самаркандской до 5 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация планирует открыть первый участок ул. Самаркандской до 5 декабря 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Согласно информации, 30 ноября состоялось выездное совещание по вопросу реконструкции улицы Самаркандская. Напомним, что проект реконструкции был разделен на два участка: от ул.Совнаркомовская до ул.Должанская (планировалось завершить в августе 2017 года, - прим НИА "Нижний Новгород") и от ул.Должанская до ул.Бетанкура.

В ходе совещания исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко отметил, что соблюсти установленные сроки по сдаче первого участка в срок не представилось возможным из-за затруднений при перекладке подземных коммуникаций, поэтому администрация Нижнего Новгорода рекомендовала генеральному подрядчику для завершения работ нанять субподрядную организацию.

"Сегодня работы выполняет субподрядная организация ООО "Русский Бизнес Концерн-РУБИКОН", которая за короткий срок выполнила огромный объем работ. Понимая всю сложность схемы движения на этом участке, и разделяя недовольство горожан, мы сделаем все максимально возможное, чтобы движение от улицы Совнаркомовской до улицы Должанской открыть к 5 декабря", - заявил Герасименко.

По словам генерального директора ООО "Русский Бизнес Концерн-РУБИКОН" Сейида Атдуева, на сегодняшний день на данном участке дороги демонтировано старое покрытие, проложена и подключена ливневая канализация, два участка теплотрассы, переложены сети водоснабжения, частично проведена асфальтировка проезжей части, установлен бортовой камень, заасфальтирован пешеходный тротуар.

Атдуев также отметил, что на втором участке (от улицы Должанская до улицы Бетанкура) на сегодняшний день проложены сети ливневой канализации, смонтированы семь смотровых и столько же дождеприемных колодцев, произведен демонтаж старой теплотрассы через улицу Должанская. Кроме того, частично проведены работы по фрезерованию и укладке нижнего слоя покрытия, установке бортового камня на парковке в районе кольцевой развязки улицы Бетанкура.

"Этот объект с бородой, поэтому приходится работать и принимать решения иногда в ручном режиме. Связано это с изменением проектной документации по устройству коммуникаций. Сегодня мы пригласили всех наших ресурсников, обсудили все вопросы, нам стало понятно, как двигаться дальше", - прокомментировал итоги совещания Александр Герасименко.

Напомним, что 24 октября администрация Нижнего Новгорода уточнила сроки ремонта первого участка ул. Самаркандской и планировала завершить работы до 31 декабря. При этом ранее сообщалось, что оба участка будут открыты к 10 февраля 2018 года.

Напомним, ремонт на участке от Совнаркомовской до Должанской подрядчик - ООО "СК "Управление строительства-620" (Москва) - должен был завершить в августе 2017 года. Ремонт на объекте начался с 12 мая 2017 года. Общая стоимость реконструкции объекта по муниципальному контракту составляет 189 млн рублей.

Но работы по ремонту первого участка были сорваны и администрация города во второй половине сентября передала объект нижегородскому ООО "Русский бизнес концерн-Рубикон".