Более 20 человек было эвакуировано из-за пожара в доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 30 ноября Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 20 человек было эвакуировано из-за пожара в доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 30 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧСРФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул.Сазанова поступило в МЧС в 01:08. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам 21 человек, ещё двое были спасены звеньями газодымозащитников при помощи спасательных устройств. Никто не пострадал.

По данным МЧС, в результате пожара сгорели постельные принадлежности в квартире на площади 2 кв. метра. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении хозяина квартиры.

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 22 человека личного состава и пять единиц техники.