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Волонтеры просят помощи в поисках Дмитрия Баранова из Лысковского района Нижегородской области. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 30 ноября 2017 года.
Согласно информации, 34-летний житель села Летнево утратил связь с родственниками в октябре 2016 года.
Его приметы: рост 182 см, худощавое телосложение, русые вьющиеся волосы, светлые глаза. Особой приметой названа выступающая нижняя губа.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).
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