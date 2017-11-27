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Общество

Волонтеры просят помощи в поисках Дмитрия Баранова из Лысковского района Нижегородской области

01 декабря 2017 10:50  [186] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках Дмитрия Баранова из Лысковского района Нижегородской области. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 30 ноября 2017 года.

Согласно информации, 34-летний житель села Летнево утратил связь с родственниками в октябре 2016 года.

Его приметы: рост 182 см, худощавое телосложение, русые вьющиеся волосы, светлые глаза. Особой приметой названа выступающая нижняя губа.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

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