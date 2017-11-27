Фото: ХК "Торпедо"
Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над челябинским "Трактором" в выездном матче 30 ноября 2017 года со счетом 2:1. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В сообщении говорится, что судьба матча решилась в заключительной двадцатиминутке. Торпедовцы в середине забросили вторую шайбу (отличился Денис Паршин), после чего грамотно "засушили" игру и довели матч до победы.
"Нам нужно было сделать правильные выводы после домашней серии, в которой мы играли с теми же командами, с "Трактором" в том числе. Хорошо, что это у нас получилось. Сегодня был очень тяжелый матч, равный. Нахватали мы немного ненужных удалений – где-то цепляли, игровая дисциплина хромала. Хорошо, что ребята пластались друг за друга. Для нас это был ключевой момент", - сказал главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра.
Очередной матч "Торпедо" проведет 3 декабря в Москве против "Спартака".
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