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Общество

Ростехнадзор выявил 59 нарушений на пивзаводе "Волга" в Нижнем Новгороде

01 декабря 2017 11:45  [58] Общество
Пивоваренный завод Волга

Пивоваренный завод Волга

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ростехнадзор выявил 59 нарушений после проверки филиала "Волга" ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен" в Нижнем Новгороде. Об этом Волжско-Окское управление ведомства сообщило 30 ноября 2017 года.

Согласно информации, нарушения обязательных требований промышленной и энергетической безопасности были выявлены во время плановой проверки, проводившейся с 15 по 28 ноября.

В частности было установлено, что на предприятии не в полной мере соблюдаются требования к безопасной эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья, аммиачных холодильных установок и электроустановок.

По итогам проверки в отношении юридического лица возбуждено дело по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

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