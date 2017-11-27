Ростехнадзор выявил 59 нарушений на пивзаводе "Волга" в Нижнем Новгороде

Пивоваренный завод Волга
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Ростехнадзор выявил 59 нарушений после проверки филиала "Волга" ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен" в Нижнем Новгороде. Об этом Волжско-Окское управление ведомства сообщило 30 ноября 2017 года.
Согласно информации, нарушения обязательных требований промышленной и энергетической безопасности были выявлены во время плановой проверки, проводившейся с 15 по 28 ноября.
В частности было установлено, что на предприятии не в полной мере соблюдаются требования к безопасной эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья, аммиачных холодильных установок и электроустановок.
По итогам проверки в отношении юридического лица возбуждено дело по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).
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