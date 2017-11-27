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Бизнес

Более 10 тысяч нижегородцев оформили ипотеку в Сбербанке по итогам 10 месяцев 2017 года

01 декабря 2017 12:17  [143] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Более 10 тысяч нижегородцев оформили ипотеку в Сбербанке по итогам 10 месяцев 2017 года. Об этом заместитель управляющего головным отделением по Нижегородской области ПАО Сбербанк Олег Ходус сообщил в рамках пресс-конференции 30 ноября.

По его словам, средняя сумма ипотечного кредита на заявителя составила 1,3 млн рублей. Он отметил, что в сравнении с аналогичным периодом 2016 года спрос на ипотеку вырос на 30%.

"В преддверии новогодних праздников мы хотим приглашаем наших клиентов ознакомиться с рядом ипотечных программ и различных предложений по потребительским кредитам, которые помогут каждому выбрать наиболее комфортные условия. Мы стараемся максимально экономить время людей, поэтому предлагаем оформлять заявки на кредиты в режиме онлайн, а оставшееся свободное время тратить на семью и подготовку к Новому году", - подчеркнул Ходус.

Он также напомнил, что Сбербанк продолжает предновогоднюю акцию со сниженными ставками по ипотеке для покупки квартир на портале "ДомКлик", акцию по потребительским кредитам со сниженными ставками от 12,5%, а также по новым вкладам "Просто 7%" и "Просто 6,5%".

По словам представителя Сбербанка, еще клиентам представляется возможность рефинансирования потребительских кредитов и объединения нескольких займов в один с фиксированной процентной ставкой 12,5%, а также рефинансирование ипотеки с процентной ставкой от 9,5%.

"В декабре традиционно ожидается увеличение количества заявок на потребительские кредиты, что вполне закономерно. Люди готовятся к новому году, покупают подарки. Это время, когда множество покупок можно сделать по максимально выгодной цене. Стандартный рост заявок на потребкредиты составляет порядка 20%", - подытожил Олег Ходус.

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