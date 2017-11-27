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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Лысковском районе Нижегородской области Алексея Смирнова

01 декабря 2017 12:37  [298] Происшествия
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Лысковском районе Нижегородской области Алексея Смирнова. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 30 ноября 2017 года.

Согласно информации, 39-летний мужчина утратил связь с родственниками в октябре 2017 года.

Его приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, русые волосы, светлые глаза, нос с горбинкой, нижняя губа выступает вперед. На момент пропажи он был одет в черную куртку и синие джинсы.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

Напомним также, что волонтеры просят помощи в поисках Дмитрия Баранова из Лысковского района.

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