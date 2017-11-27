"Нижегородский водоканал" не смог устранить аварию на водопроводе в центре города в регламентное время

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ОАО "Нижегородский водоканал" не смогло в регламентные сроки устранить аварию на системе холодного водоснабжения в районе набережной Феодоровского в Нижнем Новгороде.
Представитель компании 1 декабря 2017 года сообщил НИА "Нижний Новгород", что утром в пятницу работы по восстановлению водоснабжения продолжались.
Собеседница агентства пояснила, что работы продолжались всю ночь, но возникшие сложности не позволили завершить работу в запланированное время. Какие сложности помешали устранить аварию, не уточняется.
Напомним, утром 30 ноября произошел прорыв трубопровода в районе набережной Феодоровского. Вода начала размывать грунт на откосе, а 26 домов и детский сад остались без воды. Устранение аварии, по данным нижегородского управления ГОЧС, было запланировано на 00:15 1 декабря.
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