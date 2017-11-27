Команда управления Роспотребнадзора с ВИЧ-позитивными бегунами примет участие в забеге в Нижнем Новгороде Общество

Команда управления Роспотребнадзора с участием ВИЧ-позитивных бегунов примет участие в забеге "Первый снег" в Нижнем Новгороде 3 декабря. Об этом управление сообщило 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" и ГБУ НО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" сформировали команду "Проверь себя" для участия в нижегородском полумарафоне "Первый снег".

Забег пройдет в Сормовском районе на стадионе Труд.

"Наша цель – привлечь внимание нижегородцев к проблеме ВИЧ/СПИДа, пропаганда здорового образа жизни, формирование навыков безопасного поведения и ответственного отношения к своему здоровью, развитие социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. Вместе со всеми в нашей команде побегут ВИЧ-позитивные бегуны и люди, разделяющие озабоченность проблемами ВИЧ/СПИДа – сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области", - говорится в сообщении.

"Это уже не первый забег команды управления Роспотребнадзора. Мы принимали участие в забегах "Кремлевская стена" и "Беги, герой". Участвуя в таких массовых акциях, мы привлекаем внимание нижегородцев к профилактике ВИЧ-инфекции и призываем знать свой ВИЧ-статус, это позволяет защититься от ВИЧ/СПИДа и сохранить свое здоровье и здоровье близких", - отметила руководитель управления Наталия Кучеренко.

Старт забега на 5 км запланирован 10:20.