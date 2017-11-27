Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела личный прием граждан 30 ноября Общество

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела очередной личный прием граждан 30 ноября. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, в рамках встречи, которая продолжалась около двух часов, глава города ответила на вопросы десяти человек, которые обратились за решением проблем или попали в сложную ситуацию.

Так, например, родители детей, которые занимаются синхронным фигурным катанием, Ирина Рязанова и Наталья Глебова попросили главу города решить вопрос с восстановлением команды "СКИФ+" на базе СДЮСШОР по ледовым видам спорта. Солонченко дала поручение проработать вопрос и изыскать возможность в одном из ФОКов: выделить дополнительное время для тренировок команды.

Жительница одного из домов по ул. Республиканская Наталья Рыбакова пожаловалась на условия проживания, которые по ее мнению не соответствуют нормам. В ходе встречи глава города рекомендовала провести независимую экспертизу квартиры и обещала оказать обратившейся материальную помощь из личных средств. Если экспертиза покажет, что квартира действительно непригодна для проживания, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Две многодетные семьи, в которых воспитываются приемные дети, обратились к Солонченко с просьбой: решить вопрос с льготами на школьное питание. Вопрос незамедлительно решен положительно.

Член правления нижегородской ассоциации стоматологов, врач Анатолий Сидорин пришел на прием не с просьбой, а предложениями: благоустроить территорию около канатной дороги и наладить дружеские и рабочие связи с Чеченской республикой. Глава города поддержала инициативу и предложила провести "Дни Чеченской культуры" в Нижнем Новгороде.

"В следующем году Грозный будет отмечать 200-летие со дня своего основания, и такое мероприятие будет очень логично, тем более, что в Нижнем Новгороде уже традиционно проходит масштабно и красиво "Парад дружбы народов". Сегодня было много очень непростых вопросов, которые мы постараемся решить, и очень приятно, что наряду со своими конкретными проблемами жители делятся мыслями и предложениями по улучшению качества жизни города в целом. Я благодарна за такие инициативы, потому что это важно для развития Нижнего Новгорода", - прокомментировала итоги приема Солонченко.