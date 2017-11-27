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Общество

"Нижегородский водоканал" переложит 300 метров водопровода на наб. Феодоровского после аварии 30 ноября

01 декабря 2017 13:00  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нижегородский водоканал" переложит 300 метров водопровода на набережной Феодоровского после аварии 30 ноября. Об этом пресс-служба компании сообщила НИА "Нижний Новгород" 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, в ходе устранения повреждения трубопровода на набережной Федоровского обследование водопровода показало его неудовлетворительное состояние.

"В связи с чем было принято решение о его полной перекладке. К настоящему моменту специалисты "Нижегородского водоканала" завершили работы по выводу участка трубопровода из эксплуатации и перевели дома, запитанные от данного водопровода, на альтернативную схему водоснабжения", - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что сейчас водоснабжение домов уже запущено, в полном объеме оно будет восстановлено в ближайшее время.

Напомним, утром 30 ноября произошел прорыв трубопровода в районе набережной Феодоровского. Вода начала размывать грунт на откосе, а 26 домов и детский сад остались без воды. Устранение аварии, по данным нижегородского управления ГОЧС, было запланировано на 00:15 1 декабря.

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