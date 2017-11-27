Наталья Назарова пообещала жителям Кулебак Нижегородской области проработать вопрос льгот на вывоз ТБО для ветеранов Общество

Наталья Назарова Фото: Нижегородский филиал "ЕвроСибЭнерго"

Депутат Госдумы Наталья Назарова провела прием граждан в Кулебаках Нижегородской области. Об этом пресс-служба депутата сообщила 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, Назарова в рамках региональной недели посетила с рабочей поездкой Кулебаки и провела там очередной прием жителей. Среди вопросов, с которыми обратились кулебачане – рост тарифов ЖКХ, господдержка, развитие малого бизнеса. Пришедшим на прием была оказана консультативная помощь и разъяснение действующего законодательства, в том числе по вопросу переселения соотечественников в Россию.



Главным вопросом в рамках приема стало обращение представителей ветеранских организаций города, которых беспокоит многократное увеличение тарифа на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). В связи с тем, что полигон в Кулебаках подлежит закрытию, мусор будет утилизироваться на полигоне, расположенном в Богородском районе. Это повлекло за собой повышение платы для жителей за вывоз и утилизацию ТБО. В качестве наказа депутату ветераны попросили рассмотреть вариант льготирования данной коммунальной услуги.

"Этот вопрос обязательно проработаю с коллегами. Считаю, что запрос ветеранов справедливый, и готова оказать полное содействие в его рассмотрении. Для меня как для депутата важно, что жители готовятся к нашим встречам и приходят в том числе с конкретными запросами. Это говорит о том, что они видят результат работы депутата Государственной Думы, и это вызывает у людей доверие, которое для меня очень ценно", - сказала Назарова.