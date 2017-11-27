Последние новости рубрики Общество
01 декабря 2017 18:08  [257] Инициаторы развития велодвижения в Нижнем Новгороде просят депутатов принять документ для проектирования инфраструктуры
01 декабря 2017 18:02  [261] Подрядчик временно уложит асфальт вместо плитки между рельсами на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде
01 декабря 2017 17:46  [167] Нижегородская администрация не предусмотрела средства на ликвидацию Шуваловской свалки в 2018 году
01 декабря 2017 17:39  [159] ЦЛАТИ по ПФО запустит программу повышения квалификации для предпринимателей в сфере обращения с отходами с декабря 2017 года
01 декабря 2017 17:33  [163] Команды "Завода Красный Якорь" заняли первое и второе места в спартакиаде Канавинского района Нижнего Новгорода
01 декабря 2017 17:28  [186] Администрация Борского г.о. Нижегородской области оштрафована на 100 тысяч рублей за повреждения дорог
01 декабря 2017 17:07  [230] "Горадминистрация решила выделить кредит подрядчику строительства метро, чтобы он мог мобилизоваться", - Александр Герасименко
01 декабря 2017 16:52  [459] Выемка документации по ЕЦМЗ проходит в нижегородском лицее №38 1 декабря
01 декабря 2017 16:33  [156] "ТНС энерго Нижний Новгород" проводит акцию "В Новый год – без долгов и пеней!" с 1 декабря
01 декабря 2017 16:17  [1076] Движение по Юбилейному бульвару перекроют в Нижнем Новгороде 3 декабря
Общество

Наталья Назарова пообещала жителям Кулебак Нижегородской области проработать вопрос льгот на вывоз ТБО для ветеранов

01 декабря 2017 13:07  [213] Общество
Наталья Назарова

Наталья Назарова

Фото: Нижегородский филиал "ЕвроСибЭнерго"

Депутат Госдумы Наталья Назарова провела прием граждан в Кулебаках Нижегородской области. Об этом пресс-служба депутата сообщила 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, Назарова в рамках региональной недели посетила с рабочей поездкой Кулебаки и провела там очередной прием жителей. Среди вопросов, с которыми обратились кулебачане – рост тарифов ЖКХ, господдержка, развитие малого бизнеса. Пришедшим на прием была оказана консультативная помощь и разъяснение действующего законодательства, в том числе по вопросу переселения соотечественников в Россию.

Главным вопросом в рамках приема стало обращение представителей ветеранских организаций города, которых беспокоит многократное увеличение тарифа на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). В связи с тем, что полигон в Кулебаках подлежит закрытию, мусор будет утилизироваться на полигоне, расположенном в Богородском районе. Это повлекло за собой повышение платы для жителей за вывоз и утилизацию ТБО. В качестве наказа депутату ветераны попросили рассмотреть вариант льготирования данной коммунальной услуги.

"Этот вопрос обязательно проработаю с коллегами. Считаю, что запрос ветеранов справедливый, и готова оказать полное содействие в его рассмотрении. Для меня как для депутата важно, что жители готовятся к нашим встречам и приходят в том числе с конкретными запросами. Это говорит о том, что они видят результат работы депутата Государственной Думы, и это вызывает у людей доверие, которое для меня очень ценно", - сказала Назарова.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Выставка личных вещей Валерия Чкалова
27 ноября 2017 13:56Выставка личных вещей Валерия Чкалова

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph