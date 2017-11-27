Партия "Единая Россия" отмечает 16-летие 1 декабря Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Партия "Единая Россия" отмечает 16 лет создания. Об этом пресс-служба нижегородского регионального отделения (НРО) партии сообщила 1 декабря 2017 года.

Сейчас в Нижегородской области насчитывается более 46 тысяч членов "Единой России" и более 16 тысяч ее сторонников.

"16 лет для политической организации – очень серьезный возраст. В нашем быстро меняющемся мире он свидетельствует об опыте, о мудрости, о масштабах выполненных задач. За эти годы партия утвердилась в качестве лидера на национальном политическом поле, одержав немало ярких побед, ответив на множество сложных вызовов", - говорится в поздравлении от имени и.п. секретаря НРО Вадима Булавинова и руководителя регионального исполкома Алексея Антонова.

"Наши цели были и остаются неизменными – работа над повышением качества жизни людей, защита их интересов на всех уровнях, выстраивание и поддержка общественного диалога, эффективного сотрудничества для развития страны и региона. "И это число постоянно растет. Все мы работаем над тем, чтобы область преображалась, чтобы становились комфортнее наши города, поселки, села, чтобы рос уровень жизни людей. В этой деятельности нас поддерживает множество нижегородцев, а значит – все цели будут достигнуты", - отмечается в поздравлении.