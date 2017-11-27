Сторож предстанет перед судом по обвинению в убийстве в Дивеевском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сторож предстанет перед судом по обвинению в убийстве в Дивеевском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 1 декабря 2017 года.

По версии следствия, в ночь на 13 августа обвиняемый совместно со своим коллегой находился на дежурстве по охране пруда в с. Елизарьево. В ходе ссоры, возникшей из-за употребления спиртных напитков, в служебном помещении обвиняемый нанес множественные удары топором по голове потерпевшего. Он нанес не менее 23 ударов. Кроме того, он отрубил потерпевшему левую руку. От полученных телесных повреждений 34-летний мужчина скончался.

Уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Вину он не признал, от дачи показаний отказался.

Обвиняемый в 2015 году был осужден по ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и назначенное судом наказание не отбыл.