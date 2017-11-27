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Общество

Синоптики прогнозируют мокрый снег и метель в Нижегородской области в ночь на 2 декабря

01 декабря 2017 14:35  [462] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Синоптики прогнозируют мокрый снег и метель в Нижегородской области в ночь на 2 декабря 2017 года. Об этом начальник отдела метпрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева сообщила в рамках пресс-конференции 1 декабря.

По ее словам, в ближайшую ночь, начиная с западных районов в регионе и в Нижнем Новгороде ожидается сильный снег, метель, порывы южного и юго-западного ветра 15-20 м/с. В связи с этим прогнозируется ухудшение видимости, на дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица.

Осадки сохранятся днем 2 декабря и в течение суток 3 декабря.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, в связи с неблагоприятн6ыми условиями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, возникновением заторов. Повышается вероятность увеличения количества случаев травматизма среди населения, обусловленных падением сосулек и снежных масс с крыш зданий, возможной деформацией и обрушением крыш.

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