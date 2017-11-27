Администрация Приокского района намерена провести инженерное обследование дома №156 на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

Администрация Приокского района намерена провести инженерное обследование конструкций дома №156 на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации 1 декабря 2017 года.

"Специалисты исследуют конструкции дома на предмет их соответствия техническим требованиям, предъявляемым к жилым зданиям. В связи с тем, что собственники не смогли самостоятельно организовать необходимое инженерное обследование, рекомендованное им еще в 2014 году, комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности было принято решение о выделении средств из бюджета города", - пояснил глава администрации Приокского района Виталий Ковалев.

По итогам обследования будет дано заключение о выявлении оснований для признания дома аварийным и подлежащим реконструкции или о выявлении оснований для признания его аварийным и подлежащим сносу, либо об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Кроме того, администрация района приступила к сбору документов для передачи в межведомственную комиссию по признанию помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. По словам начальника отдела жилищного фонда Олеси Скачек, в администрации района ждут необходимых документов от собственников жилых помещений дома.

"В 2014 году было получено заключение Государственной жилищной инспекции Нижегородской области о техническом состоянии дома №156. Мы неоднократно предлагали жителям предоставить в районную комиссию документы, требуемые для принятия решения о признании дома аварийным, однако до настоящего момента мы ими до сих пор не располагаем. О том, как это сделать, мы готовы проконсультировать жителей в любое удобное для них время",- подчеркнула она.

В администрации Приокского района заявили, что "на ухудшение технического состояния здания влияют несогласованные с домоуправляющей компанией действия некоторых жителей дома. Они самовольно прокладывают коммуникации, устанавливают душевые кабины, стиральные машины в непредназначенных для этого местах".

Сообщается также, что на декабрь 2017 года задолженность собственников/нанимателей жилых и нежилых помещений многоквартирного дома №156 по проспекту Гагарина перед ОАО "ДК Приокского района" составляет более 1 млн рублей.

Вместе с тем, по информации домоуправляющей компании, в текущем году в доме были выполнены следующие работы: ремонт кровли квартиры №5, комнат №№ 13,18,28,30,31,34,35,39, на сумму 432,7 млн рублей; ремонт водосточной системы кровли на сумму 39,3 млн рублей, а также ремонт температурного шва на сумму 168,9 млн рублей.

СПРАВКА:

Дом №156 по проспекту Гагарина был построен в 1956 году, в 1957 году введен в эксплуатацию, как общежитие. В 2007 году здание с объектами инженерной инфраструктуры было принято в муниципальную собственность.

В 2009 году квартирам и комнатам в доме№156 были присвоены номера, началась приватизация комнат жителями. В 2012 году собственники помещений выбрали способ управления в виде заключения договора с ОАО "Домоуправляющая компания Приокского района. В настоящее время по данному адресу открыто 150 лицевых счетов, из них в собственности находится 125 помещений, остальные – в найме.

Общая площадь дома составляет 5309 кв.м., из которых 955 кв.м. находится в муниципальной собственности.