Движение на перекрестке Б.Покровской и Октябрьской будет перекрыто до 4 декабря Общество

ул. Большая Покровская Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение на перекрестке Б.Покровской и Октябрьской будет перекрыто до 4 декабря.

Как сообщается на сайте горадминистрации, в связи с проведением работ комплексному благоустройству улицы Большой Покровской и на основании обращения департамента благоустройства и дорожного хозяйства с 23:59 1 декабря 2017 года до 23:59 3 декабря будет прекращено движение транспорта по улице Октябрьской в районе домов 18 и 19 по улице Б. Покровской с организацией объезда зоны производства работ по прилегающим улицам.

Напомним также, что 30 ноября подрядчик должен был завершить первую очередь комплексного благоустройства ул. Большой Покровской, которое проводится в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда".